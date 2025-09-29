ou
Ristori ai pescatori di Licata, pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari

È stato pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari dei contributi per le imprese di pesca e gli equipaggi del circondario marittimo di Licata, in provincia di Agrigento, colpiti dagli eventi meteo-marini eccezionali del 19 e 20 ottobre di un anno fa.
In quell'occasione, il riversamento in mare di detriti trasportati dalla piena del fiume Salso aveva gravemente compromesso l'attività di pesca nell'area del porto. A seguito di questa emergenza era stato prontamente attivato il programma di aiuti, a valere sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione finanziaria di 320 mila euro.
"La pubblicazione dell'elenco definitivo - afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino - segna un passo importante per la ripresa delle attività delle imprese locali, che ora possono accedere ai fondi necessari per coprire i danni materiali e il mancato reddito subito. Il governo Schifani è al fianco dei pescatori danneggiati da eventi straordinari con aiuti concreti a sostegno del settore per favorire il recupero dell'economia marittima siciliana".

