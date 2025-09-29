ou
Trump: "Da Netanyahu ok a mio piano per Gaza. Se Hamas rifiuta, Israele libero di agire"

Dirigente dell'Asp di Palermo confessa di avere intascato una tangente

Cronaca

Ha ammesso di avere preso tangenti Francesco Cerrito (nella foto), il direttore del dipartimento integrazione socio-sanitario dell'Asp di Palermo, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di corruzione mentre intascava una tangente da 2 mila euro dal presidente della Samot Mario Lupo, anche lui arrestato. Davanti al gip Cerrito ha confessato di aver ricevuto la mazzetta. Il gip si è riservato la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare.

