Dirigente dell'Asp di Palermo confessa di avere intascato una tangente

Ha ammesso di avere preso tangenti Francesco Cerrito (nella foto), il direttore del dipartimento integrazione socio-sanitario dell'Asp di Palermo, arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di corruzione mentre intascava una tangente da 2 mila euro dal presidente della Samot Mario Lupo, anche lui arrestato. Davanti al gip Cerrito ha confessato di aver ricevuto la mazzetta. Il gip si è riservato la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare.