Ibla Buskers, il Festival degli artisti di strada festeggia 30 anni: si inizia il 9 ottobre

Trent'anni tra meraviglia e stupore, come una mongolfiera che continua a sollevarsi leggera ma potente, portando con sé generazioni di artisti, di spettatori, di famiglie e di viaggiatori: è Ibla Buskers, il più longevo festival siciliano degli artisti di strada, nato nel1995 tra i vicoli barocchi di Ragusa Ibla. Dal 9 al 12 ottobre 2025, il capoluogo ibleo sarà di nuovo invaso dall'energia contagiosa di artisti provenienti da varie nazioni. Si comincia giovedì 9 con un'anteprima speciale nel quartiere di Ibla, la culla del festival, per poi "volare" nel quartiere di Supra, dal 10 al 12 ottobre. Un percorso simbolico che unisce i due cuori della città, richiamando la mongolfiera di Henry Blondeau, la cui impresa ispirò la nascita di Ibla Buskers. La mongolfiera èinfatti anche il simbolo del festival, che racconta una storia di resilienza e comunità. "Arrivare a trent'anni è un'emozione fortissima - sottolinea il responsabile organizzativo del festival Antonio Lacognata - Per il trentennale ci prepariamo a un'edizione ancora più ricca: con spettacoli, performance itineranti, acrobati, musicisti,clown, giocolieri e danzatori che trasformeranno Ragusa in unenorme palcoscenico diffuso, in una festa che appartiene atutti, in cui piazze e vicoli saranno di nuovo attraversati da una marea di sorrisi, applausi e meraviglia".