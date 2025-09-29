Acate, la terrazza di Marina "travolta" dal maltempo e dalle polemiche politiche

Quello che si temeva è accaduto. E con largo anticipo. Il primo acquazzone autunnale, infatti, ha creato sensibili danni alla terrazza antistante la piazzetta di Marina di Acate, sulla quale i riflettori di bagnanti e turisti sono stati accesi per tutta l’estate con commenti sempre più salaci sulla validità dell’opera e sui ritardi nella sua consegna.

Per i consiglieri di opposizione della Lista Caruso e per Acate al Centro, che non hanno perso tempo a documentare la rovina causata dal maltempo, il flop era nell’aria: “Più di 180.000 euro spesi per cosa? Vi ricordate l’annuncio del sindaco sulla passerella di legno a Marina di Acate? Quante belle parole le sue e quelle degli altri amministratori! Tutto pronto entro giugno! Poi luglio, poi inaugurazione a fine agosto e poi, siamo a fine settembre, nessuna inaugurazione ancora, collaudo e fine lavori…chissà!”.

Per la minoranza, tra un po’ non si troverà più neanche la passerella: “Con le prime due gocce d’acqua l’area sembra un set post-apocalittico. Chissà cosa succederà ai primi forti temporali e alla prima mareggiata seria. Un progetto che, sulla carta, doveva essere decoro urbano, innovazione sostenibile e valorizzazione turistica, ma alla prova dei fatti una strunz… per citare una nota battuta comica.

Con la miriade di problemi che ci sono a Marina di Acate e con tutti gli interventi di cui l’area avrebbe davvero bisogno – conclude la Lista Caruso - occorreva spendere tutti questi soldi per una passerella che già sembra destinata a sparire prima di essere inaugurata?”.

Non meno tenero l’ex assessore alla Cultura, Giuseppe Raffo, che per il gruppo Acate al Centro afferma: “Un bellissimo progetto ridotto a macerie ancora prima di nascere. Cosa ne rimane? Una spesa di 180.000 euro e un’ intera estate con i villeggianti ostaggio di un cantiere mai terminato. Urge un intervento immediato o rischiate di trasformare una bellissima idea in una cattedrale nel deserto simbolo di degrado e distruzione”.

Critiche impietose al quale il sindaco Gianfranco Fidone ha risposto in una diretta Facebook nella quale, dopo avere fatto la cronistoria del progetto, finanziato dal GAL Valli del Golfo per favorire la biodiversità, e accusato i suoi detrattori (Lista Caruso) di non avere fatto nulla a Marina di Acate negli ultimi 50 anni o di avere cambiato idea sul progetto in precedenza sostenuto e votato (Acate al Centro), ha precisato che nessuna spesa è stata sostenuta dal Comune: “ La somma non poteva essere impiegata per altre opere, c’era questa possibilità e l’abbiamo sperimentata. La fascia temporale per il completamento dei lavori era di tre mesi e non è stata una nostra scelta; purtroppo non ce l’abbiamo fatta, ma ancora siamo nei termini di legge. Quando l’opera sarà collaudata saremo noi per primi a verificare se l’opera risponde al progetto, ma se non fosse così il Comune avrà l’obbligo di tutelare i propri diritti e interessi”.