Trenitalia, consegnati a Palermo due nuovi treni elettrici monopiano

Sono stati consegnati oggi a Palermo due nuovi treni elettrici monopiano del Regionale di Trenitalia alla Regione Siciliana.

A presentare i due treni elettrici monopiano, nella stazione di Palermo Centrale, sono stati Maria Annunziata Giaconia, direttrice Operations regionale Trenitalia, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture, e il sindaco Roberto Lagalla I nuovi treni di ultima generazione, nella nuova livrea del Regionale di Trenitalia, sono parte della fornitura di ulteriori otto nuovi treni elettrici monopiano per l'Isola - di cui 3 già consegnati e in circolazione, la fornitura si completerà nel 2026 - e si aggiungono ai 25 già arrivati negli scorsi anni.

Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici.

I nuovi treni, spiegano dal gruppo Fs, sono tecnologicamente avanzati, dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari, di illuminazione a led e finestrini più ampi che consentono un maggiore ingresso di luce naturale.

Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.

Un treno anche ecosostenibile, poiché è riciclabile fino al 95% e garantisce inoltre una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

Sono già 52 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sui binari dell'isola acquistati dalla Regione Siciliana con fondi Fesr, Fsc e Pnrr L'età media della flotta regionale è, al momento, è di circa 10 anni.