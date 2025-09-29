ou
Trump: "Da Netanyahu ok a mio piano per Gaza. Se Hamas rifiuta, Israele libero di agire"

Trenitalia, consegnati a Palermo due nuovi treni elettrici monopiano

CronacaPalermo

Sono stati consegnati oggi a Palermo due nuovi treni elettrici monopiano del Regionale di Trenitalia alla Regione Siciliana.
A presentare i due treni elettrici monopiano, nella stazione di Palermo Centrale, sono stati Maria Annunziata Giaconia, direttrice Operations regionale Trenitalia, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture, e il sindaco Roberto Lagalla I nuovi treni di ultima generazione, nella nuova livrea del Regionale di Trenitalia, sono parte della fornitura di ulteriori otto nuovi treni elettrici monopiano per l'Isola - di cui 3 già consegnati e in circolazione, la fornitura si completerà nel 2026 - e si aggiungono ai 25 già arrivati negli scorsi anni.
Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici.
I nuovi treni, spiegano dal gruppo Fs, sono tecnologicamente avanzati, dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari, di illuminazione a led e finestrini più ampi che consentono un maggiore ingresso di luce naturale.
Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole.
Un treno anche ecosostenibile, poiché è riciclabile fino al 95% e garantisce inoltre una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.
Sono già 52 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sui binari dell'isola acquistati dalla Regione Siciliana con fondi Fesr, Fsc e Pnrr L'età media della flotta regionale è, al momento, è di circa 10 anni.

