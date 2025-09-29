Acate, al Settembre a Biscari l'attore modicano Andrea Tidona con "I cunti"

Al Settembre a Biscari martedì 30 l’attore Andrea Tidona porterà in scena i “cunti”, tratti dall’opera “Le parità e le storie morali dei nostri villani” dell’etnologo chiaramontano Serafino Amabile Guastella, studioso di tradizioni popolari siciliane. Lo spettacolo si terrà al Convento dei Cappuccini di Acate con inizio alle ore 20,30 anziché alla Villa Margherita.

I “cunti” sono storie di saggezza popolare e mistero che vengono ancora oggi tramandate oralmente. Queste storie sono state raccolte e trascritte dallo stesso Guastella, attraverso le voci di contadini, ciabattini, barbieri, donne del popolo, braccianti, tutti unificati sotto il termine “viddani.

Lo spettacolo sarà arricchito da canzoni popolari eseguite con la voce e la chitarra di Roberto Fuzio, uno dei fondatori del gruppo “I Lautari”.

Andrea Tidona, attore/doppiatore modicano, noto per aver vestito i panni del simpaticissimo papà di Fazio nella serie "Il Giovane Montalbano" e quelli dell'indimenticabile medico di "Braccialetti Rossi", ma anche straordinario attore teatrale. Tra i suoi più noti film come interprete Mascarìa, Chiara Lubich, Il delitto Mattarella, Italo, Paolo Borsellino, Il 7 e l'8, La meglio gioventù, I Cento Passi.