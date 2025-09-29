ou
ULTIME NOTIZIE

Trump: "Da Netanyahu ok a mio piano per Gaza. Se Hamas rifiuta, Israele libero di agire"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Acate, al Settembre a Biscari l'attore modicano Andrea Tidona con "I cunti"

Acate, al Settembre a Biscari l'attore modicano Andrea Tidona con "I cunti"

SpettacoloRagusa

Al Settembre a Biscari martedì 30 l’attore Andrea Tidona porterà in scena i “cunti”, tratti dall’opera “Le parità e le storie morali dei nostri villani” dell’etnologo chiaramontano Serafino Amabile Guastella, studioso di tradizioni popolari siciliane. Lo spettacolo si terrà al Convento dei Cappuccini di Acate con inizio alle ore 20,30 anziché alla Villa Margherita.
I “cunti” sono storie di saggezza popolare e mistero che vengono ancora oggi tramandate oralmente. Queste storie sono state raccolte e trascritte dallo stesso Guastella, attraverso le voci di contadini, ciabattini, barbieri, donne del popolo, braccianti, tutti unificati sotto il termine “viddani.
Lo spettacolo sarà arricchito da canzoni popolari eseguite con la voce e la chitarra di Roberto Fuzio, uno dei fondatori del gruppo “I Lautari”.
Andrea Tidona, attore/doppiatore modicano, noto per aver vestito i panni del simpaticissimo papà di Fazio nella serie "Il Giovane Montalbano" e quelli dell'indimenticabile medico di "Braccialetti Rossi", ma anche straordinario attore teatrale. Tra i suoi più noti film come interprete Mascarìa, Chiara Lubich, Il delitto Mattarella, Italo, Paolo Borsellino, Il 7 e l'8, La meglio gioventù, I Cento Passi.

Potrebbero Interessarti