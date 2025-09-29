ou
Trump: "Da Netanyahu ok a mio piano per Gaza. Se Hamas rifiuta, Israele libero di agire"

L’Eurialo Siracusa al Talete per il “BeActive Night”

CronacaSiracusa

Le linee riportate per terra, una rete montata in mezzo e un pallone per palleggiare a cielo aperto, a due passi dal mare. E’ bastato questo all’Eurialo Siracusa per rispondere presente all’invito rivolto dall’Amministrazione comunale a partecipare a “BeActive Night”. La manifestazione sportiva, originariamente prevista per sabato sera sulla terrazza del Talete, è stata spostata a ieri mattina per le avverse condizioni meteo. La società verdeblù ha aderito con entusiasmo alla “Settimana Europea dello Sport”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e coordinata in Italia da “Sport e Salute”. Lo ha fatto con gli allenatori e con le ragazze di un settore giovanile sempre più in crescita dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto, qualitativo, considerati anche i lusinghieri risultati ottenuti negli ultimi anni nelle attività federali e non solo.

