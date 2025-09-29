La politica si allontana dai cittadini, Solarino e Siracusa casi isolati o cuccagne del potere?

La crisi della politica non si misura soltanto nei palazzi romani o nei talk show televisivi. Si vede, piuttosto, nei territori, nelle comunità locali, nei piccoli e grandi comuni dove la vita reale scorre tra bisogni concreti e speranze deluse. E proprio lì, dove la politica dovrebbe essere più vicina ai cittadini, si avverte con più forza il suo progressivo svuotamento. A Solarino , come in tanti altri piccoli centri della provincia di Siracusa, la politica ha perso il senso del confronto tra idee, sostituito da una logica di sopravvivenza del potere. Liste civiche nate non per rappresentare la cittadinanza, ma per mascherare accordi trasversali tra soggetti spesso incompatibili, uniti non da un progetto comune ma dalla necessità di conservare posizioni. Un gioco di equilibri dove l’interesse del territorio passa in secondo piano, sacrificato sull’altare di alleanze subdole e opache. Ma non è un fenomeno che riguarda solo i piccoli comuni. Anche Siracusa , città storica e simbolica, soffre un senso di smarrimento. Le istituzioni sembrano lontane, scollegate dalla vita reale delle persone. La politica cittadina appare spesso più impegnata in dinamiche interne e giochi di corrente che nell’ascolto delle esigenze di quartieri trascurati, giovani senza prospettive, imprese in difficoltà. Eppure, in entrambe le realtà — nella Solarino dimenticata e nella Siracusa disillusa — il problema è lo stesso: una politica che ha perso il coraggio della chiarezza e la forza delle idee. Che si rifugia in alleanze comode, evitando il confronto. Che usa le liste civiche come paravento per celare appartenenze e accordi, mentre i cittadini si allontanano, sempre più convinti che “tanto non cambia nulla”. Ma se vogliamo davvero cambiare qualcosa, dobbiamo ripartire da qui. Dai piccoli comuni, che possono e devono tornare a essere laboratori di democrazia vera. Dalle città che hanno storia e identità, e che meritano una classe dirigente all’altezza. Dalla trasparenza, dal coraggio di dire la verità, dalla voglia di costruire — anche se è più difficile — una politica fatta di scelte, non solo di calcoli. Perché la politica che scappa dal confronto, alla fine, scappa anche dalle proprie responsabilità. E lascia un vuoto che altri, meno democratici, sono sempre pronti a riempire.

Salvo Mancarella