Regionali, rieletto Acquaroli nelle Marche: supera il 52%

Il centrodestra vince le elezioni regionali nelle Marche e il governatore Francesco Acquaroli viene rieletto governatore. Matteo Ricci, lo sfidante, oggi 29 settembre si è congratulato con l'avversario prima dei risultati definitivi del voto.

È alla compattezza della coalizione che Acquaroli si richiama nel suo discorso: "Voglio ringraziare la nostra classe dirigente, che è stata unita e coesa". Dedica poi la vittoria a Giorgia Meloni: "E' stata la prima a credere in me". Un ringraziamento va anche all'esecutivo: "In questi anni ha sempre dato il giusto ascolto alla nostra regione, è stato al fianco dei territori". Una vicinanza testimoniata dall'istituzione della Zes e da investimenti per 60 milioni nella sanità, che resta una "priorità" per il governatore. L'obiettivo dichiarato è "far sì che la nostra regione torni, come merita, tra le più sviluppate d'Italia e d'Europa".

Dopo "un anno complicato" un ringraziamento "lo voglio fare ai miei cari e ai tanti marchigiani che in questi mesi ci sono stati al fianco. Con il sorriso, con l'aiuto e anche con la pacca sulla spalla per incoraggiarci ad andare avanti". A chi dedico questa vittoria? "A Giorgia Meloni, che ha creduto in me prima di tutti", afferma Acquaroli, ricordando che "in questi cinque anni abbiamo iniziato ad affrontare le cose in maniera approfondita, cercando soprattutto di creare una forte discontinuità con ciò che era accaduto in passato. È stata una campagna elettorale molto intensa, devo dire anche bella: in alcuni momenti abbiamo provato davvero grandi sensazioni e soddisfazioni. Mi fa piacere che intorno alla coalizione dei cinque anni precedenti si sia unita una forza civica - anzi, più di una - con belle energie della società civile che hanno dato un contributo importante".

Un ringraziamento va anche all'esecutivo: "In questi anni ha sempre dato il giusto ascolto alla nostra regione, è stato al fianco dei territori". Una vicinanza testimoniata dall'istituzione della Zes e da investimenti per 60 milioni nella sanità, che resta una "priorità" per il governatore. L'obiettivo dichiarato è "far sì che la nostra regione torni, come merita, tra le più sviluppate d'Italia e d'Europa" perché "abbiamo una grande tradizione manifatturiera e vogliamo dare le risposte necessarie affinché questa tradizione possa continuare, restare competitiva e all'altezza delle sfide future". Sulla sanità, l'esponente di Fdi ha aggiunto: "Abbiamo una popolazione che invecchia e molte aree interne. Abbiamo avviato una riforma che sta ricostruendo la sanità sul territorio, uno strumento essenziale, e anche qui daremo ulteriori risposte rispetto a quelle che abbiamo già fornito nei primi cinque anni".

I dati

Su 1.381 sezioni scrutinate su 1.572, alle elezioni regionali nelle Marche, è Acquaroli con il 52,58% mentre Ricci è al 44,30%. La candidata Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) è allo 0,97%, Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) è allo 0,77%, Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare) è allo 0,76%, Francesco Gerardi (Forza del Popolo) è allo 0,62%.

L'affluenza definitiva è al 50,01%. Nella precedente tornata del 2022 era stata del 59,75%.