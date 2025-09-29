Trump: "Da Netanyahu ok a mio piano per Gaza. Se Hamas rifiuta, Israele libero di agire"

"Oggi è un giorno storico per la pace. Questo è un giorno molto importante, potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà". Donald Trump si esprime così, parlando in conferenza stampa al termine dell'incontro col premier israeliano Benjamin Netanyahu, per presentare il piano per risolvere la crisi di Gaza e aprire una nuova fase.

"Siamo molto, molto vicini" al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco per Gaza, esordisce il presidente degli Stati Uniti. "Sento che anche Hamas lo vuole", ha affermato il presidente americano che ha ringraziato Netanyahu "per aver accettato il piano" per far finire la guerra a Gaza. "Se Hamas non accetta, sosterrò pienamente Bibi nel fare quello che deve", ha aggiunto.

"Tutte le parti concorderanno un'agenda per il ritiro graduale delle forze israeliane", dichiarato Trump, illustrando i punti chiave del piano di pace per Gaza. Trump ha spiegato che il progetto prevede la collaborazione con la nuova autorità transitoria incaricata di governare l’enclave palestinese. "Lavorando con la nuova autorità transitoria a Gaza – ha sottolineato – tutte le parti concorderanno un'agenda per il ritiro delle forze israeliane in fasi successive".

Trump ha poi ringraziato "i leader dei Paesi arabi e musulmani per il loro sostegno. L'Europa è stata molto coinvolta". Ma poi ha poi ricordato che alcuni Paesi, tra loro anche "nostri amici europei", hanno "stupidamente" riconosciuto lo Stato di Palestina.

Anche secondo Netanyahu "oggi stiamo facendo un passo decisivo sia per finire la guerra a Gaza che per preparare il terreno per portare la pace in tutto il Medio Oriente e oltre". Se Hamas accettasse la proposta di pace di Donald Trump, Israele sarebbe pronta a ritirare le truppe da Gaza, ma continuerebbe a mantenerle "nel perimetro di sicurezza per il prossimo futuro". Tuttavia, "se Hamas respingerà il suo piano, signor Presidente - ha aggiunto rivolgendosi al presidente americano - o se lo accetterà ma poi farà di tutto per contrastarlo, allora Israele porterà a termine il lavoro".

"Hamas sarà disarmata. Gaza sarà smilitarizzata. Israele manterrà la responsabilità della sicurezza, incluso un perimetro di sicurezza, per il prossimo futuro", ha detto ancora il premier israeliano, aggiungendo che la Striscia avrà "un’amministrazione civile pacifica" non gestita né da Hamas né dall’Autorità Palestinese. Rivolgendosi al presidente americano, ha aggiunto: "Apprezzo la Sua posizione decisa sul fatto che l'Anp non potrà avere alcun ruolo a Gaza senza una trasformazione radicale e genuina".

3Hamas: "No a proposta che non includa autodeterminazione popolo palestinese"

Hamas ha dichiarato di non aver ancora ricevuto il piano di pace per Gaza presentato da Trump. Mahmoud Mardawi, esponente del movimento, ha spiegato ad Al Jazeera che il gruppo non è stato informato dell’iniziativa prima del suo annuncio ufficiale. Mardawi ha aggiunto che le disposizioni contenute nella proposta "sono vicine alla visione israeliana per porre fine alla guerra".

Secondo Mardawi, "quanto accaduto è un tentativo di soffocare la spinta internazionale e il riconoscimento dello Stato palestinese. Non accetteremo alcuna proposta che non includa l’autodeterminazione del popolo palestinese".

Anche la Jihad Islamica, gruppo militante palestinese che combatte a fianco di Hamas a Gaza, ha criticato il piano del presidente Trump affermando che alimenterebbe ulteriori aggressioni contro i palestinesi. "È la ricetta per una continua aggressione contro il popolo palestinese. In questo modo, Israele sta tentando – attraverso gli Stati Uniti – di imporre ciò che non è riuscito a ottenere con la guerra", ha affermato il gruppo in una dichiarazione. "Pertanto, consideriamo la dichiarazione israelo-americana una formula per incendiare la regione".

Anp accoglie con favore 'sforzi determinati' Trump

L'Autorità Nazionale Palestinese ha accolto con favore gli "sforzi sinceri e determinati" del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito al suo annuncio di un piano per porre fine alla guerra a Gaza.

In una dichiarazione, l'Anp ha affermato di "accogliere con favore gli sforzi sinceri e determinati del Presidente Donald J. Trump per porre fine alla guerra a Gaza e di affermare la propria fiducia nella sua capacità di trovare una via verso la pace".

Telefonata a tre con Al Thani

Trump ha ospitato un colloquio telefonico trilaterale con Netanyahu e il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, conferma la Casa Bianca dopo le indiscrezioni di stampa delle ultime ore. Trump ha manifestato la volontà di "porre le relazioni tra Israele e Qatar su un percorso positivo dopo anni di reciproche rimostranze e incomprensioni".

Nel trilaterale i leader hanno parlato di "una proposta per porre fine alla guerra a Gaza, delle prospettive per un Medio Oriente più sicuro e della necessità di maggiore comprensione tra i due Paesi". Trump ha "elogiato entrambi i leader per la loro volontà di fare passi verso una maggiore cooperazione nell'interesse della pace e della sicurezza per tutti". "I leader hanno poi accettato la proposta del presidente (Trump,ndr) d'istituire un meccanismo trilaterale per migliorare il coordinamento, ottimizzare la comunicazione, risolvere le reciproche controversie e rafforzare gli sforzi collettivi volti a prevenire le minacce". I leader hanno inoltre "sottolineato il loro impegno comune a collaborare in modo costruttivo e a eliminare le percezioni errate, basandosi sui legami di lunga data che entrambi hanno con gli Stati Uniti".

Dal canto suo Netanyahu ha assicurato che "Israele non condurrà più attacchi" contro il Qatar "in futuro" come quello del 9 settembre scorso. Al Thani "ha accolto con favore queste rassicurazioni, sottolineando la disponibilità del Qatar a continuare a contribuire in modo significativo alla sicurezza e alla stabilità della regione". "Il primo ministro Netanyahu ha espresso il proprio impegno in tal senso", prosegue la nota della Casa Bianca, nella quale si riferisce anche che il premier israeliano "ha espresso il suo profondo rammarico per il raid" contro Hamas a Doha che "ha ucciso inintenzionalmente una guardia di sicurezza qatariota". E Netanyahu "ha espresso rammarico per il fatto che, colpendo la leadership di Hamas durante i negoziati sugli ostaggi, Israele ha violato la sovranità del Qatar".