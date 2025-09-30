Catania, 'Estate Tranquilla', sequestrate 9 tonnellate di alimenti non conformi

Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Catania hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle Province di Catania, Enna e Messina (comprese le isole dell’arco eoliano), ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, servizi di continuità assistenziale ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante. Significativi i dati relativi al settore della ristorazione, produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, nell’ambito del quale sono state segnalate 40 persone alle competenti autorità amministrative, elevate sanzioni per circa 50.000 Euro e sottoposte a sequestro nove tonnellate di alimenti non sottoposti al piano di rintracciabilità, in cattivo stato di conservazione o comuque non conformi. Nel corso dell’ispezione - eseguita unitamente a personale dell’ASL competente, gli specialisti del NAS hanno sottoposto a chiusura immediata un ristorante asiatico per le rilevate carenze igienico- sanitarie e strutturali costituite, tra le altre, dalla diffusa presenza di infestanti e dalla non corretta prassi igienica nella conservazione degli alimenti e nella produzione delle preparazioni gastronomiche. In alcuni supermercati sono state sottoposte a sequestro amministrativo numerose confezioni di ricarica di sapone liquido che richiamavano – nella forma – i brik in tetrapak generalmente utilizzati per il latte ed i succhi di frutta, la cui veste grafica poteva indurre in errore soprattutto i consumatori più fragili (bambini, anziani, etc.) e costituire dunque un pericolo per la salute pubblica. Nel corso dei controlli è stata inoltre disposta la chiusura immediata di uno stabilimento balneare del tutto abusivo ed individuato un servizio di continuità assistenziale esercitato in carenza del documento di valutazione dei rischi, con evidente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.