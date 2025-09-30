ou
ULTIME NOTIZIE

Bloccato in corso Gelone a Siracusa con una bomba con mezzo chilo di esplosivo

Form di ricerca

Ragusa Ibla, un divieto di sosta poco chiaro: decine di multe e proteste
CronacaRagusa

A Ragusa Ibla decine di turisti, ogni giorno, sono “vittime” di un divieto di sosta poco chiaro in via Di Quattro. Il segnale posto nel tratto di strada in questione, infatti, inganna gli automobilisti soprattutto perché, a poca distanza dal divieto, c’è l’indicazione di un parcheggio che crea confusione. Il risultato è presto detto: multe e proteste di turisti e visitatori. Forse, sarebbe sufficiente segnalare meglio il divieto di sosta in quel tratto di via Di Quattro, con una adeguata segnaletica orizzontale, indicando anche la fine del divieto di sosta.

