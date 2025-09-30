ou
ULTIME NOTIZIE

Bloccato in corso Gelone a Siracusa con una bomba con mezzo chilo di esplosivo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Crolla una scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati

Crolla una scuola in Indonesia, 3 morti e 38 intrappolati

Fatti&Notizie

Tre ragazzi sono morti nel crollo della scuola islamica Al Khoziny, nella città indonesiana di Sidoarjo, nella Giava orientale, mentre altri 38 risultano dispersi sotto le macerie.
Gli studenti, scrive la Bbc, hanno tra i 12 e i 17 anni.
Si erano riuniti per pregare quando l'edificio ha ceduto.
Il capo dell'agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, Nanang Sigit, ha detto di ritenere che ci siano sopravvissuti nell'edificio crollato perché hanno sentito "pianti e grida". "Ma dobbiamo essere vigili e procedere con cautela, perché le condizioni dell'edificio crollato sono instabili", ha affermato.

Potrebbero Interessarti