ou
ULTIME NOTIZIE

Bloccato in corso Gelone a Siracusa con una bomba con mezzo chilo di esplosivo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Agrigento, scontro auto-moto, morto sedicenne a Canicattì

Agrigento, scontro auto-moto, morto sedicenne a Canicattì

CronacaAgrigento

Un sedicenne di Canicattì, Mattia Iannuzzo, è morto durante la notte dopo un incidente stradale lungo viale Della Vittoria.
L'adolescente è spirato all'ospedale Barone Lombardo dove era stato portato subito dopo l'impatto fra il suo scooter e un'autovettura che si è allontanata senza prestare soccorso.
Sullo scooter viaggiava anche una quindicenne che ha riportato più fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Il conducente e il passeggero dell'auto, una Fiat Cinquecento, all'alba si sono presentati al commissariato di polizia. I due sono di Canicattì e hanno 19 e 25 anni.
Il sindaco Vincenzo Corbo ha deciso che tutti gli eventi e le manifestazioni di piazza saranno sospese fino al 5 ottobre.
Inoltre dichiarerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Potrebbero Interessarti