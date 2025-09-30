Due Codici Fiscali uguali, come comportarsi quando accade?

Siamo abituati a pensare al codice fiscale come a un marchio indelebile, una sorta di impronta digitale amministrativa, che ci rende unici davanti allo Stato. Eppure, esistono situazioni, rare ma possibili, in cui due persone diverse si ritrovino con lo stesso codice fiscale. Una circostanza curiosa, che sembra contraddire l’idea di unicità su cui si fonda questo strumento, ma che in realtà rivela quanto sia complesso il meccanismo di generazione del codice.

Il codice fiscale nasce per identificare in maniera inequivocabile ogni cittadino italiano e non. Questo è previsto anche per residenti stranieri e per soggetti giuridici come aziende e associazioni. Viene costruito a partire da dati anagrafici essenziali, come cognome, nome, data e luogo di nascita. Una combinazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, riesce a produrre una sequenza alfanumerica unica.

Il sistema, però, può fallire.

Quando due persone condividono caratteristiche anagrafiche molto simili, magari lo stesso cognome, nome con identiche iniziali o la stessa data e stesso comune di nascita, può capitare che il sistema generi lo stesso codice fiscale per entrambi.

In questi casi si parla di omocodia, una sovrapposizione che obbliga l’Agenzia delle Entrate a intervenire introducendo variazioni sui caratteri numerici, così da restituire a ciascuno un codice distinto.

Si tratta di eventi rari, ma non inesistenti. La possibilità che emergano omocodie dimostra che il codice fiscale non è il frutto di un calcolo casuale, bensì il risultato di un algoritmo con regole precise, che però può trovarsi di fronte a combinazioni ripetute.

Questa caratteristica, lungi dall’essere un limite, apre un fronte interessante, il codice fiscale può essere calcolato partendo da dati reali e non assegnato sulla base di scelte rigide e arbitrali.

Chiunque, conoscendo i dati anagrafici di una persona, può ricavare il suo codice.

Ecco perché l’idea di giocare con i codici fiscali, provando a calcolarli e persino a vedere se, da certe combinazioni, emergono coincidenze, non è solo un passatempo, ma un modo per comprendere meglio i meccanismi della propria identità amministrativa.

Basta pensare alla quantità di situazioni in cui il codice fiscale diventa indispensabile, dall’attivazione di utenze di luce e gas all’iscrizione a scuola o in palestra, dalla firma di un contratto di lavoro alla sottoscrizione di un’assicurazione. Averlo sempre a disposizione, verificarne la correttezza e, quando necessario, poterlo calcolare in autonomia, è un vantaggio concreto che ci evita perdite di tempo e disguidi burocratici.

In questo contesto, la possibilità di calcolare uno o più codici fiscali online assume un valore pratico che va oltre la semplice curiosità.

