“Sprigiona il tuo cuore”: a Siracusa e Ragusa, i laboratori per ricostruire i legami affettivi

Un cuore non si aggiusta solo a parole. A volte servono piccoli gesti, semplici, ma concreti.

Ecco il senso dei laboratori “Oltre le mura. Unire le distanze, costruire legami… un mattoncino alla volta”, che, dal 4 ottobre prossimo, avranno avvio a Siracusa e Vittoria nell’ambito del progetto “Sprigiona il tuo cuore”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

I laboratori, organizzati dall' Associazione di Promozione Sociale Heart4Children, partner del Gruppo LEGO, con la collaborazione di Fondazione San Giovanni Battista e Fondazione Comunità Val di Noto, rappresentano un passo ludico, ma significativo, verso la ricostruzione di relazioni affettive, fondamentali all’interno del legame genitori-figli, fulcro del progetto. Così i mattoncini da costruzione diventano molto più di un gioco: diventano strumenti di rinascita. Ogni pezzo che si incastra è un atto di fiducia, ogni creazione condivisa è un passo verso un rapporto che si ricompone. Non semplici architetture di fantasia, ma ponti d’affetto tra genitori e figli.

“Questi laboratori sono un dono di vicinanza: per i bambini, un modo per ritrovare la presenza di un genitore; il modo di farsi accanto anche nel silenzio. Un mattoncino dopo l’altro, nasce la speranza di un legame che si ricompone” ha evidenziato Enrico Facco, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Heart4Children.