Viola il Daspo e va allo stadio a vedere giocare il Siracusa: la polizia lo arresta

Agenti di polizia hanno arrestato un 37enne siracusano perche' nonostante fosse sottoposto al Daspo si e' presentato allo stadio per assistere a una partita di calcio del Siracusa. L'uomo aveva eluso il provvedimento del Questore che lo obbligava a firmare negli uffici di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio. Sabato scorso, gli stessi agenti di polizia avevano eseguito un Daspo nei confronti di sette persone accusate di essersi introdotti nello stadio aretuseo per assistere alla gara della settimana scorsa tra Siracusa e Potenza, minacciando le forze dell'ordine. Inoltre, uno di questi ha fatto esplodere un grosso petardo durante la gara.