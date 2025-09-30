ou
Calcio, nel Modica arriva l'attaccante argentino Torres

I tredici eritrei morti nel naufragio di Sampieri, un cerimonia per ricordarli

CronacaRagusa

Una cerimonia mesta, davanti a 13 vasi di sabbia con altrettante candele accese, in memoria delle vittime del tragico sbarco del 30 settembre 2013 a Sampieri, frazione di Scicli, nel ragusano. Si è tenuta al moletto di Sampieri una cerimonia commemorativa. Ricordati i 13 giovani eritrei morti tragicamente nella spiaggia di Sampieri 12 anni fa. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Mario Marino, i sacerdoti don Franco Cataldi e don Giuseppe Agosta che hanno officiato un momento di preghiera. Il sindaco e padre Agosta hanno deposto due mazzi di fiori in memoria delle vittime dello sbarco sulla parte finale del moletto che affaccia sui flutti del Mediterraneo.

