Testimone sugli spari alla festa di Serradifalco: "Noi vivi per miracolo"

"Siamo stati miracolati tutti, iomia figlia e mia moglie che ha visto la sagoma della pistola eci ha detto di buttarci per terra". E' il racconto fatto suisocial dal padre della ragazza di 21 anni incinta ferita distriscio alla Marinella da un colpo di arma da fuoco sparatocontro la macelleria in via Caduti sul Lavoro a Palermo. "Volevo ringraziare quanti ci sono stati vicini al prontosoccorso fino alle sei di mattina - aggiunge il padre dellagiovane - Stavano per sparare colpi ovviamente non indirizzati anoi. Ma noi quella notte eravamo nel posto sbagliato al momentosbagliato".