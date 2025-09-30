Allarme sulla Flotilla, stanotte entra nelle acque a rischio

Allarme sulla Flotilla che si avvicina sempre di più alle coste di Gaza e che stanotte è previsto arrivi nella zona considerata a rischio intervento da parte di Israele. Nel pomeriggio, a 180 miglia nautiche dalla Striscia, la nave Alpino della Marina Militare che segue a distanza le imbarcazioni ha diramato un primo avviso ufficiale agli attivisti. Secondo la Difesa, alle 2 di stanotte la Flotilla raggiungerà il limite delle 150 miglia nautiche, oltre il quale la fregata non procederà. Sarà l'ultima occasione per accogliere a bordo chi intende lasciare la missione. Appello di Crosetto agli attivisti: 'Accettate le alternative proposte per far arrivare gli aiuti a Gaza'. L'Id fintanto svela documenti che sostiene aver trovato nella Striscia e che dimostrerebbero che la Flotilla sia finanziata da Hamas.'Solo propaganda, andiamo avanti', la replica.