Ultimatum di Trump ad Hamas: "Hanno 3, 4 giorni per accettare"

Ultimatum di Trump ad Hamas sul piano di pace per Gaza: 'Ha tre o quattro giorni per accettare, se dovesse bocciarlo espierà all'inferno', minaccia il presidente Usa. Incontro stasera tra il Qatar e la fazione islamista alla presenza di rappresentanti della Turchia. Secondo diverse fonti palestinesi citate da SkyNews Arabia, il movimento sarebbe vicino al sì ma ha chiesto a Doha una serie di chiarimenti sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Israele avrà riavuto gli ostaggi, sulla portata del ritiro dell'Idf dalla Striscia e assicurazioni contro futuri attacchi ai leader all'estero. 'L'esercito resterà nella maggior parte di Gaza, con Trump non ho accettato nessuno Stato palestinese', dichiara Netanyahu il giorno dopo l'incontro alla Casa Bianca. Ma all'ultradestra israeliana non basta. Il falco Smotrich boccia il piano come 'un miscuglio indigesto'.