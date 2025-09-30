Meloni e Schlein a Lamezia sullo stesso volo, è sfida Occhiuto - Tridico

Archiviato il voto nelle Marche, con la vittoria di Acquaroli, riflettori puntati sulla Calabria dove alle Regionali del 5 e 6ottobre anche il presidente uscente Occhiuto cerca il bis a spese dell'avversario di centrosinistra Tridico, indicato dal M5s: 1,8 milioni di elettori alle urne. In campo tutti i leader:Meloni e Schlein, in particolare, sullo stesso volo a LameziaTerme con il segretario di Fi Tajani e i leader di Avs Bonelli e Fratoianni. Al comizio del centrodestra anche Salvini. 'Il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi, l'annuncio del sì allo Stato di Palestina delle Marche mossa disperata per racimolare voti', dice la premier. Deluso il campo largo, rinvia la resa dei conti: 'In autunno in gioco altri 18 milioni di voti'.