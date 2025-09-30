ou
ULTIME NOTIZIE

Calcio, nel Modica arriva l'attaccante argentino Torres

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Meloni e Schlein a Lamezia sullo stesso volo, è sfida Occhiuto - Tridico

Meloni e Schlein a Lamezia sullo stesso volo, è sfida Occhiuto - Tridico

Altro sud

Archiviato il voto nelle Marche, con la vittoria di Acquaroli, riflettori puntati sulla Calabria dove alle Regionali del 5 e 6ottobre anche il presidente uscente Occhiuto cerca il bis a spese dell'avversario di centrosinistra Tridico, indicato dal M5s: 1,8 milioni di elettori alle urne. In campo tutti i leader:Meloni e Schlein, in particolare, sullo stesso volo a LameziaTerme con il segretario di Fi Tajani e i leader di Avs Bonelli e Fratoianni. Al comizio del centrodestra anche Salvini. 'Il Pd con Gaza tratta i cittadini da stupidi, l'annuncio del sì allo Stato di Palestina delle Marche mossa disperata per racimolare voti', dice la premier. Deluso il campo largo, rinvia la resa dei conti: 'In autunno in gioco altri 18 milioni di voti'.

Potrebbero Interessarti