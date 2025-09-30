Morto a Cosenza ex capo della Tgr Calabria

ou
È morto a Cosenza, a 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai TGR Calabria dove è stato vice caporedattore. Per anni ha condotto il telegiornale regionale ed è stato il volto di 90° Minuto, seguendo i principali avvenimenti in Calabria. Trimboli aveva iniziato la sua attività giornalistica al Corriere del Giorno di Taranto e poi aveva collaborato con La Gazzetta del Sud di Messina. Tra l'altro è stato addetto stampa della Figc Calabria e collaboratore de La Stampa e corrispondente del Corriere dello Sport.

