Morto a Cosenza ex capo della Tgr Calabria

È morto a Cosenza, a 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai TGR Calabria dove è stato vice caporedattore. Per anni ha condotto il telegiornale regionale ed è stato il volto di 90° Minuto, seguendo i principali avvenimenti in Calabria. Trimboli aveva iniziato la sua attività giornalistica al Corriere del Giorno di Taranto e poi aveva collaborato con La Gazzetta del Sud di Messina. Tra l'altro è stato addetto stampa della Figc Calabria e collaboratore de La Stampa e corrispondente del Corriere dello Sport.