Calcio, nel Modica arriva l'attaccante argentino Torres

San Ferdinando, aggredisce la compagna e sequestra il figlio: arrestato

Maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e sottrazionedi minore. Sono le accuse per le quali i carabinieri dellaStazione di San Ferdinando e della compagnia di Gioia Taurohanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero. Levittime sono la compagna minorenne dell'uomo e il figlio di lei.L'intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112relativa a un'aggressione in ambito familiare. Dopo aver colpitola giovane compagna e averla minacciata con un coltello, l'uomosi è allontanato dall'abitazione portando con sé il bambino.

