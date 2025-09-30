Manifestazione Pro Pal a Lamezia: 'governo complice di genocidio'

Un centinaio di persone hanno partecipato a Lamezia Terme ad una manifestazione in segno di solidarietà con il popolo palestinese ed a sostegno della missione della Flotilla.

"Chiediamo con forza - hanno affermato i promotori della manifestazione - la fine di ogni complicità italiana nel genocidio che è in corso.

Mentre Israele intensifica l'offensiva su Gaza e bombarda le barche che tentano di rompere l'assedio, portando aiuti umanitari, il governo italiano, non intraprendendo nessuna azione verso Israele ma al contrario dimostrandogli sempre sostegno incondizionato, ha chiaramente scelto di rendersi complice del genocidio del popolo palestinese" "Non dimentichiamo inoltre - è stato affermato ancora - come questo governo continui a considerare la Calabria zona di conquista a colpi di slogan e propaganda elettorale, come la farsa del ponte sullo Stretto tanto caro a Salvini, mentre nella nostra regione si continua a morire sul lavoro o per l'assenza di ambulanze.

Si chiudono scuole e ospedali, le aree interne vengono condannate allo spopolamento e non basta un anno per ripristinare la viabilità di un paese colpito da un'alluvione".