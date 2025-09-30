ou
Precipita dal secondo piano di casa a Mascali: donna morta in ospedale

CronacaCatania

E'morta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania, alcune ore dopo il ricovero, una 57enne che era precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo avere perso l'equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell'abitazione.

Soccorsa da personale del 118 è stata trasportata con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove è entrata in codice rosso e presa in carico dal Trauma center per essere poi ricoverata, in condizioni gravissime, al reparto di rianimazione.

