Pozzallo, immigrati in "libera uscita" dall'hotspot : notte movimentata

Notte movimentata quella tra lunedì e martedì all’hotspot di Pozzallo dove sono stati ospitati i migranti degli ultimi sbarchi. Non ci sono stati episodi di violenza anche perché la serata di lunedì era iniziata abbastanza tranquillamente dopo che un gruppo di immigrati aveva ottenuto il permesso di uscire dalla struttura nella quale avrebbe dovuto rientrare. Questo, però, non è accaduto perché alcuni di loro hanno esagerato con birre e alcolici creando preoccupazione e allarme nel centro di Pozzallo. La notte brava ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno dovuto “recuperare” gli immigrati e riportarli all’hotspot.