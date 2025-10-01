Nonni Smart: a Modica tradizione e innovazione per la Festa dei Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, che ogni anno si celebra il 2 ottobre, i centri sociali di Modica rendono omaggio a quello che viene definito “il pilastro fondamentale delle nostre vite” con momenti di convivialità e tradizione. Tra le iniziative proposte, anche la preparazione e la condivisione dei tipici “lolli co mustu”, simbolo della memoria e dell’identità locale.

All’interno di queste celebrazioni si inserisce il percorso del progetto “Nonni Smart”, promosso dall’associazione NonSi – Nonni Smart Italia e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Attivo nei centri sociali della città dal marzo scorso, il progetto valorizza le radici culturali e al tempo stesso introduce attività innovative che favoriscono un autentico incontro tra generazioni.

Oltre ai momenti conviviali, gli utenti dei centri hanno partecipato e stanno partecipando a laboratori di facilitazione digitale, percorsi di educazione alla salute e ai corretti stili di vita, attività di gestione consapevole del denaro e prevenzione delle truffe, nonché ad iniziative di animazione e inclusione sociale, con l’obiettivo di rafforzare legami e combattere solitudini.

La Festa dei Nonni 2025 prevede due appuntamenti cittadini: il primo si è svolto al centro sociale del Sacro Cuore, e il secondo giovedì 2 ottobre a Modica Alta. Con “Nonni Smart”, Modica si conferma laboratorio di invecchiamento attivo, dove la saggezza della terza età incontra le competenze e l’entusiasmo delle nuove generazioni, in un percorso di crescita reciproca e condivisione. Il progetto promosso da "NonSi" è svolto in collaborazione con il Comune di Modica, VOSDI ODV e la Misericordia.