Altro pareggio interno del Palermo, contro il Venezia finisce a reti inviolate

Il big match del turno tra Palermo e Venezia non va oltre lo 0-0 in un "Barbera" con quasi 32 spettatori. Parte meglio la squadra di Inzaghi e al 6' si rende subito pericolosa con una spaccata di Segre dall'altezza del dischetto, ma Stankovic è attento e respinge. Col passare dei minuti la gara si fa più fisica e regna l'equilibrio, con pochissime chance di sbloccare il punteggio da una parte e dall'altra. Nella ripresa il Palermo mette subito dentro Peda e Gyasi, poi Gomes e Le Douaron, ma l'andazzo della partita non cambia. Al 73' ci provano gli arancioneroverdi con un insidioso mancino di Kike Perez che si spegne alto di non molto. Dieci minuti più tardi ci prova ancora il numero 71 dei lagunari e questa volta è Joronen a dirgli di no.

Nel finale altra girandola di cambi e l'espulsione di Ceccaroni, ma il punteggio non si sblocca. Finisce 0-0.