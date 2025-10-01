ou
Palermo, si presenta da Epyc il libro di Attilio Bolzoni "Immortali"

Comiso, disturbato da schiamazzi minaccia dei ragazzi con 2 coltelli: arrestato

CronacaRagusa

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Comiso hanno tratto in arresto, in flagranza, un uomo di 60 anni, per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, disturbato in tarda serata dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzi che stazionavano nei pressi della sua abitazione, a Comiso, era sceso in strada armato di due coltelli da cucina, impugnati uno per mano, e si era diretto verso di loro, tentando di aggredirli. L’aggressione è stata scongiurata grazie al pronto intervento di una volante, i cui operatori, dopo aver contenuto l’azione dell’uomo che nel frattempo si era scagliato contro di loro, sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo. Pertanto, il 60enne è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

