Comiso, consegnati lavori di opere di urbanizzazione in via Libero Grassi

CronacaRagusa

“Continuiamo a dare seguito alle promesse fatte, che ci vincolano come un cotratto con la città e al quale si deve mantenere fede – sostiene Roberto Cassibba-. I lavori di urbanizzazione primaria che sono stati consegnati il 30 settembre, sono opere che la città attendeva da tempo, da anni, e che finalmente saranno realizzate a breve. Parliamo del prolungamento di via Libero Grassi e via degli Ontani, oltre al prolungamento di via Arcobaleno. Ciò che sarà realizzato sono i marciapiedi, il rifacimento del manto ammalorato e l’illuminazione pubblica che andranno a riqualificare e a disciplinare la viabilità in un quartiere della nostra città che ricade nella cosi detta “zona B”, quindi fortemente edificata e abitata, dando risposte ai cittadini che da tempo attendevano. Il costo di questi interventi è di 300 mila euro ottenuti tramite mutuo con Cassa Depositi e Prestiti".
“Completare le opere urbanistiche e rendere vivibile una zona residenziale della nostra città – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – è un atto politico/amministrativo di grandissimo rilievo, quindi I miei complimenti all’assessore ai KLavori Pubblici Roberto Cassibba, al dirigente dell’area IV e di tutto lo staff che si prende cura con lungimiranza della nostra città”.

