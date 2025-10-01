Acate, la minoranza consiliare a confronto con la presidente della Provincia

Continua la forte interlocuzione della minoranza consiliare di Acate con le Autorità provinciali. Il gruppo consiliare “Caruso Sindaco” ha voluto incontrare la presidente Maria Rita Schembari, ponendo sul tappeto numerose problematiche del territorio tra cui la manutenzione e scerbatura delle strade provinciali e il ripascimento dell'arenile, nell’area compresa tra contrada Zafaglione e la foce del fiume Dirillo.

I consiglieri comunali acatesi hanno discusso anche di sicurezza pubblica, chiedendo un ulteriore sforzo anche da parte del Libero Consorzio per l’implementazione degli impianti di videosorveglianza cittadina, vista la crescente preoccupazione per episodi delinquenziali non più tollerabili.

Su tutte le questioni poste all’attenzione, la presidente Schembari ha manifestato la più ampia disponibilità: “Con gesti concreti nei confronti del nostro paese – scrivono in un documento i rappresentanti dell’opposizione – ella dimostra apertura e collaborazione anche verso chi, in un passato non molto lontano, si è espresso in maniera critica rispetto alla sua posizione. Un atteggiamento che conferma la volontà di rappresentare l’intera comunità ragusana con equilibrio, rispetto e senso di responsabilità”.