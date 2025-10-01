Acate, Settembre a Biscari: Andrea Tidona e Roberto Fuzio incantano il pubblico

“I cunti re’ Viddani”, portati in scena da Andrea Tidona, accompagnato da Roberto Fuzio, voce e chitarra, hanno incantato il pubblico delle grandi occasioni presente al chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini di Acate per il “Teatro Racconta”, la rassegna inserita nel Settembre a Biscari.

Le storie morali dei nostri saggi villani, tratte dagli studi dell’etnologo chiaramontano Serafino Amabile Guastella, infatti, sono autentiche pillole di saggezza da cui prendere spunto per comprendere certi aspetti della nostra contemporaneità.

Andrea Tidona, affermato attore e doppiatore, ha iniziato lo spettacolo soffermandosi sull’antico contrasto tra “cappedda e burritti”, cioè i benestanti o galantuomini da una parte e gli umili lavoratori della terra dall’altra, terminando con una gustosa filastrocca.

Una scelta indovinata quella dei promoter Matilde Masaracchio e Sergio Spada, che hanno collaborato con l’assessorato comunale allo Spettacolo e l’associazione Officina Civica nella kermesse autunnale che chiuderà definitivamente i battenti sabato e domenica prossima a Villa Margherita, rispettivamente con la musica classica, la danza orientale e la cultura greca e non solo.

(Nella foto il palco alla fine dello spettacolo con i mattatori e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, che hanno omaggiato l’attrice Matilde Masaracchio).