Maltempo, una donna dispersa a Favara dopo un violento nubifragio

Una donna risulta dispersa a Favara dopo un nubifragio che ha trasformato le strade in fiumi di acqua e fango. La donna sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata.

Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco. Le ricerche della donna dispersa sono concentrate su un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata. Sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata. Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono rimaste bloccate in casa.

La donna dispersa ha 38 anni, è sposata e mamma di 3 figli. Marianna Bello è stata trascinata dalla furia dell'acqua in via Sottotenente Bosco, dopo essere scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo. Oltre ai vigili del fuoco di Agrigento e ai pompieri sommozzatori di Palermo, già in azione, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco di Catania.

Per il maltempo sono state chiuse le scuole a Sciacca. Violento temporale anche nel Ragusano con interventi dei Vigili del fuoco per qualche allagamento. Non si segnalano altre criticità.