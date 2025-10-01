ou
Comiso, attestati ai volontari di Protezione Civile

“ A nome mio, della Giunta e di tutti i cittadini – commenta il sindaco – ho voluto conferire un attestato di partecipazione attiva ai nostri “Angeli” volontari della Protezione Civile. Questa estate come le altre purtroppo, gli incendi sul territorio sono stati devastanti, ma questi ragazzi non si sono risparmiati con il loro indispensabile supporto. Non saranno da meno anche nella stagione delle piogge che ormai conosciamo bene, e anche in questo caso saranno qui a vigilare sulla nostra incolumità. Per questo – conclude il primo cittadino di Comiso – abbiamo voluto dare un riconoscimento, seppur non commisurato al lavoro che svolgono i nostri volontari, coordinati da Fabrizio Licata che, oltre ad essere il responsabile comunale di P.C, è anch’esso un volontario”.

