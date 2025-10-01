Siracusa, L’INDA e le scuole: ad aprile anteprima della stagione dedicata agli studenti

Un’anteprima della stagione dedicata esclusivamente alle scuole, una promozione speciale per assistere alle mostre multimediali allestite a Palazzo Greco e al Teatro Greco di Siracusa e poi ancora il Progetto ProAgon che coinvolgerà oltre mille studenti e i corsi di avviamento al teatro. La Fondazione INDA rinnova e rafforza il rapporto con il mondo della scuola e con i giovani attraverso una serie di iniziative e progetti presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Francesco Italia, presidente dell’INDA, dal consigliere delegato Marina Valensise e dal sovrintendente Daniele Pitteri; presenti alla conferenza anche Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Luisa Giliberto, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Siracusa e il regista Giuliano Peparini.

A partire dal mese di novembre e fino alla chiusura della stagione 2026, saranno molti i momenti e gli eventi attraverso i quali l’INDA vuole aprirsi al mondo della scuola proseguendo un percorso comune che dal 1914 a oggi non si è mai interrotto e che vede l’Istituto Nazionale del Dramma Antico impegnato ogni anno nel coinvolgimento degli studenti di tutte le età.

La grande novità sarà un’anteprima speciale della stagione dedicata esclusivamente agli studenti con la messa in scena dell’Iliade diretta da Giuliano Peparini dal 13 al 16 aprile in una versione speciale con protagonisti allievi ed ex allievi dell’Accademia dell’INDA e della Peparini Academy.