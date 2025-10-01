ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo, si presenta da Epyc il libro di Attilio Bolzoni "Immortali"

Lions di Lentini e Priolo Gargallo: domenica 5 in programma la Charter Night

Lions di Lentini e Priolo Gargallo: domenica 5 in programma la Charter Night

CulturaSiracusa

L’apertura dell’anno sociale della 57^ Charter Night del Lions Club di Lentini e della 38^ Charter Night del Lions Priolo Gargallo si svolgerà domenica 5 ottobre, alle 11, nella sala conferenze de “La Cavaleria” in Augusta. Lo hanno reso noto le due presidentesse del Lions di Lentini la professoressa Maria Teresa Raudino e l’avvocato Mariaangela Musumeci in una nota inviata ai soci e alle istituzioni lionistiche. La cerimonia di apertura dell’anno sociale, insierita nel service inclusione e progetti di vita, vedrà anche la la presenza, oltre dei soci, ospiti e personalità lionistiche, dei sindaci di Lentini, Carlentini, Francofonte, Melilli e del Libero Consorzio di Siracusa che porteranno il saluto e l’impegno dei cittadini del territorio. Le due cerimoniere del club Lions di Lentini e Priolo Loredana Fidone e Maria Luisa Vanacore, dopo il tocco della campana del Presidente del Club, faranno o eseguire gli inni e dato la lettura agli Scopi e al Codice dell'Etica Lionistica. Le due presidentesse Maria Teresa Raudino e Mariangela Musumeci illustreranno il programma annuale e gli obiettivi che dovranno raggiungere i due club service nei prossimi mesi di intenso impegno nei rispettivi territori portando avanti le parole chiavi del Governatore Diego Taviano “Innovazione nella continuità e concretezza nel servizio” con il principio guida del motto: We serve.»

