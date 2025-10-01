Modica, presentazione pubblica della mappatura del quartiere Sorda

Settanta ville su 78 e 101 case rurali su 112 risultano potenzialmente a rischio demolizione: sono solo alcuni dei dati contenuti nel progetto di mappatura del quartiere Sorda che sarà presentato sabato 4 ottobre, alle ore 18.30, nell’Auditorium Sacro Cuore Antoniano in piazza Libertà. La presentazione, aperta a tutti i cittadini, fa luce sulla profonda trasformazione urbanistica che negli ultimi anni ha cancellato ville storiche e spazi verdi. All’incontro, organizzato dallo spazio di comunità ModicAltra, autore dello studio, saranno presenti il soprintendente dei Beni Culturali di Ragusa, Antonino De Marco e, nelle veci del sindaco di Modica Maria Monisteri, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago.

Tra gli ospiti, Chiara Nifosì, ricercatrice in Urbanistica presso il Politecnico di Milano, Luca Aiello referente di Trame di quartiere a Catania e Antonio Sebastianelli, sindaco del Comune di Terre Roveresche (Pesaro-Urbino).

La presentazione del report è inserita, come appuntamento OFF, all’interno del calendario di Cinema di Quartiere 2025, la rassegna cinematografica organizzata da ModicAltra che anche quest’anno ha vivificato le zone dimenticate della città per attirare l’attenzione sui vuoti urbani e popolarli con azioni concrete di comunità attivate dal basso.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

La presentazione del report, con mappe, analisi e confronti storici, sarà seguita dalla proiezione del cortometraggio “La forma della città” di Pier Paolo Pasolini e da una conversazione con gli ospiti che condivideranno pratiche, proposte e azioni di rigenerazione urbana: da Catania, dove il gruppo di lavoro Trame di quartiere promuove la ricerca per la trasformazione sostenibile, alla provincia di Pesaro Urbino con l’esempio di Terre Roveresche dove un regolamento comunale consente all’amministrazione di acquisire beni in stato di abbandono per riattivarne la funzione sociale.

In coda all’evento sarà lanciata una raccolta di firme per chiedere alla Soprintendenza e al Comune di apporre dei vincoli di tutela alle ville storiche della Sorda e ai loro giardini secondo le rispettive competenze.

Un banchetto a cura di Manicò-Cucina naturale itinerante e di Cantine Frasca, e la musica di White Bronco e The Lonesome saranno il momento conclusivo e conviviale della serata.

NELLA FOTO: la sostituzione edilizia in Via Resistenza Partigiana - Foto di Caterina Cavallo.