Nubifragio nell'Agrigentino, un donna dispersa a Favara

Una donna risulta dispersa dopo un nubifragio a Favara nell'Agrigentino. La donna,Marianna Bello, sarebbe stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata.

Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco. La pioggia che si è abbattuta nell'Agrigentino ha trasformato le strade di Favara in fiumi in piena. Le ricerche della donna dispersa sono concentrate su un convogliatore di acque dove potrebbe essere stata trascinata.

Strade allagate anche ad Agrigento e nella frazione di San Leone dove molte persone sono bloccate in casa.

Continuano le ricerche di Maria Bello, 38 anni, sposata, madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni, portata via dalla furia delle acque nella piazzetta in via Sottotenente Bosco trasformata in un fiume in piena dal nubifragio di stamattina.

Tra i video che circolano sui social ce n'è uno che immortala il momento preciso in cui la donna scompare.