Scavalca il cancello dello stadio e cade: muore a Gioiosa Marea

Il M5s denuncia: "Più di 145 mila euro per trasferte dei deputati del Centro destra"

PoliticaCataniaPalermo

"Per le trasferte di parlamentari" di centrodestra "che hanno svolto a vario titolo missioni fuori dalla Sicilia", l'Assemblea regionale siciliana ha effettuato "con rimborsi da capogiro, con una spesa complessiva di 145.351,98 euro e con gravi carenze in termini di trasparenza".
Lo dice la deputata regionale del M5s Stefania Campo che ha analizzato i dati ufficiali dell'Ars riguardo le missioni, che vanno dal 21 novembre del 2022 all'8 luglio di quest'anno.
"Le sole missioni a Roma hanno assorbito 47.825,08 euro, mentre le trasferte su Milano hanno raggiunto i 14.056,81 euro", afferma Campo.
La deputata segnala poi le trasferte all'estero.
"Le missioni più onerose sono state quelle verso gli Stati Uniti, a New York sono stati spesi 23.563,55 euro, a Chicago 18.548,79 euro, a Los Angeles 8.420,70 euro - aggiunge - Seguono altre tappe estere significative: Dubai (10.428,55 euro), Bruxelles (19.903,14 euro), Berlino (5.072,65 euro) e la solita Cannes (4.885,19 euro).
Questo insieme di cifre solleva inevitabilmente interrogativi sul reale ritorno per la Sicilia. Le motivazioni ufficiali parlano di incontri istituzionali, partecipazioni a fiere e convegni, missioni per promuovere l'immagine dell'isola o rappresentarla in contesti internazionali. Insomma, in Sicilia i numeri contabili possono pure tornare, ma intanto a non tornare mai sono il buonsenso, la sobrietà e l'uso serio delle risorse pubbliche, che continuano a volare via tra viaggi, poltrone e privilegi".

