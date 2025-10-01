ou
Scavalca il cancello dello stadio e cade: muore a Gioiosa Marea

Oro rubato dalla mafia e trasformato in lingotti, 33 condanne a Palermo

CronacaPalermo

La quinta sezione del tribunale di Palermo ha condannato questa sera a 210 anni complessivi di carcere la banda che nel capoluogo siciliano rubava oro e altri preziosi per poi fonderli in modo da riciclarli. La sentenza e' stata emessa dopo una camera di consiglio iniziata ieri mattina e durata circa 36 ore. I giudici hanno riconosciuto la fondatezza delle tesi dell'accusa nei confronti di mafiosi e titolari di negozi di compro oro. Sono state 33 le condanne, a pene comprese tra i 3 e i 24 anni, con 4 assoluzioni. Le ipotesi riconosciute fondate sono il concorso in associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, false fatture e ricettazione. Il processo nasce da una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Dda, che porto' a 5 arresti e al sequestro di cinque imprese del settore del commercio dell'oro e di somme di denaro, oro, beni mobili registrati, immobili e aziende. Le condanne hanno riguardato Vincenzo Luca, che ha avuto 24 anni; i fratelli Francesco 20 anni e 2 mesi e Rosario 17 anni e 2 mesi; Ilenia Catalano 7 e 6 mesi; Sergio Rubino a 10 anni: Raffaele Tammaro 5 anni e 3 mesi; Salvatore Sciacca 7 e 2 mesi: Innocenzo Puccio 5 anni e 4 mesi: Giacinto Di Marco a 5 anni e 2 mesi; Massimiliano Falanga 5 anni e 3 mesi; Katarzjna Polanska 4 anni e 3 mesi; Stefania Benfante 3 anni e 3 mesi; Rosario Aversa 4 anni e 2 mesi, Claudio Siddiolo a 5 anni e 4 mesi; Giovanni Falanga 5 anni e 5 mesi; Vincenzo Cina' 9 anni e un mese; Patrizia Romano 4 anni e un mese; Antonino Ballaro' 4 anni e 2 mesi; Antonietta Rando 5 anni e un mese; Monica Li Calsi 4 anni e un mese; Maria Viola 4 anni e 9 mesi; Salvatore Lupo 5 anni e 7 mesi; Antonio Agugliaro 9 anni e un mese; Salvatore Di Simone 5 anni e 3 mesi. Poi una serie di condanne a 3 anni e 3 mesi a testa: Domenico Di Simone, Carolina Romagnolo, Salvatore Romagnolo, Domenica Romagnolo, Paolo Francesco Del Vecchio, Teresa Sciarratta, Giuseppe Monti, Giuseppe Perna e Maria Giovanna Cataldo. Assolti Giuseppina Perna, Giuseppe Ventimiglia, Carmensita Lucchese e Adriana Xhilone.

