Confisca di beni per 6 milioni a coppia legata al clan dei 'Barcellonesi'

Beni per un valore di 6 milioni dieuro sono stati confiscati tra le province di Messina e Crotonea una coppia, marito e moglie, indiziata di appartenere allafamiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). I beni(due imprese edili, terreni, mezzi aziendali e una casa) eranostati sequestrati nel marzo 2018, un paio di mesi dopol'operazione Gotha IV che aveva portato all'esecuzione di 29misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusatedi far parte del clan dei barcellonesi. La confisca è stata eseguita dai carabinieri di BarcellonaPozzo di Gotto su delega della Dda di Messina guidata dalprocuratore Antonio D'Amato.