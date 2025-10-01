ou
ULTIME NOTIZIE

Scavalca il cancello dello stadio e cade: muore a Gioiosa Marea

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
"Trapani Servizi", a rischio 17 posti di lavoro

"Trapani Servizi", a rischio 17 posti di lavoro

EconomiaTrapani

Sospesi in un limbo, senza certezze occupazionali e con una procedura di licenziamento ormai avviata. Sono i 17 dipendenti della Trapani Servizi, società partecipata del Comune, oggi senza consiglio di amministrazione e senza direttore generale, che lo scorso 23 luglio hanno scelto di non sottoscrivere il passaggio a Formula Ambiente previsto dall'accordo siglato alla Srr Trapani Nord. In una nota che porta la data di ieri - ultimo atto dell'ex direttore generale Carlo Maria Guarnotta - si conferma che per idipendenti non aderenti scatterà la procedura di licenziamento collettivo. I lavoratori continueranno in distacco solo per il tempo necessario a chiudere l'iter di licenziamento. La scelta dei 17 è stata motivata dalla mancanza di garanzie e daltentativo, rimasto senza risposta, del loro legale di aprire unconfronto con le parti. Chi invece ha firmato l'accordo è già entrato nei ranghi di Formula Ambiente. La vicenda nasce nel 2018, quando 52 operai furono distaccati da Trapani Servizi a Energeticambiente, poi acquisita da Formula Ambiente. Una situazione rimasta irrisolta per anni e solo parzialmenteri composta. Il contratto con Trapani Servizi scade a gennaio 2026: per rispettare la clausola sociale del contratto collettivo nazionale del lavoro, i dipendenti devono risultare in forza nei 240 giorni precedenti la nuova gara, garanzia assicurata solo a chi ha accettato il passaggio. Intanto la società partecipata attraversa una crisi di governance: il neo presidente Lorenzo Gabriele si è dimesso dopo appena 48 ore, il CdA è decaduto e Guarnotta non è stato riconfermato. I 17 che hanno detto no all'accordo rischiano ora di perdere il posto.

Potrebbero Interessarti