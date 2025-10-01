Gratta & Vinci fortunato a Floridia, vinti 500 mila euro alla rivendita Di Mauro

Non credeva ai propri occhi quando ha scoperto che grattando quel tagliando di 5 euro, aveva vinto 500 mila euro. E' accaduto questa mattina a Floridia nella rivendita tabacchi di Bartolo Di Mauro, in cordso Vittorio Emanuele 102. Il Gratta & Vinci è i 'Numerissimi'. Dalle informazioni che si apprendono, pare che la vincita sia stata effettuata da un habituè della tabaccheria Di Mauro. Il titolare ha detto di non conoscere il milionario vincitore. "Siamo contenti che un nostro cliente sia stato baciato dalla fortuna - dice Di Mauro - Spero che i soldi siano andati ad una persona che ne ha di bisogno e che ne faccia buon uso".