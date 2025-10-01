Domani in piazza Politeama a Palermo apre il Villaggio dell'Esercito: infuriano le polemiche

Dopo alcuni giorni di preparazione tutto ormai è pronto, a Palermo: domani in piazza Politeama, in pieno centro, aprirà al pubblico il villaggio dell'esercito, potrà essere visitato fino al 5 ottobre.

Ma in città è polemica.

A scagliarsi contro l'iniziativa sono la Cgil, l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università e alcuni politici locali.

Di avviso opposto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il suo vice Giampiero Cannella (FdI), la parlamentare di FdI Carolina Varchi e l'assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato (FdI).

Per l'osservatorio "c'è la totale incompatibilità di questo evento, simbolo di una cultura bellicista, con l' ulteriore innalzamento della tensione nel versante orientale dell'Europa, il genocidio in atto a Gaza contro il quale il 22 settembre scorso la scuola, i lavoratori e tutta la società civile hanno manifestato".

Il sindaco, invece, sottolinea che "in questa occasione, vogliamo ricordare con orgoglio l'impegno dell'esercito italiano nelle missioni umanitarie e di peacekeeping che, in numerosi scenari internazionali" e "Palermo e questa amministrazione abbracciano senza il minimo indugio il desiderio di pace, è propizio il momento per rinnovare un patto di solidarietà e vicinanza tra istituzioni, civili e militari, e i cittadini" dice.

Di polemiche "incomprensibili e immotivate" parla Cannella, mentre Scarpinato osserva che "non servono populismo e demagogia, ma solo rispetto e gratitudine nei confronti degli uomini e delle donne dell'esercito e delle forze armate, che ogni giorno servono la Patria mettendo a rischio la propria vita e la propria incolumità".

La Cgil ha chiesto al prefetto e al sindaco di revocare l'autorizzazione per l'evento: "Noi partecipiamo alle manifestazioni che mettono al centro il tema della pace piuttosto che a vetrine, nella piazza centrale di Palermo, che esibiscono armamenti e strumenti di guerra, che non fanno altro che normalizzare una deriva militarista della nostra città.

Forse, in piazza Politeama, sarebbe meglio allestire con le tante associazioni, la chiesa, i sindacati un villaggio della pace". Di tutt'altro avviso, Carolina Varchi: "E' una bellissima occasione per avvicinare i cittadini a una realtà fatta di sacrificio, disciplina e dedizione. Sono grata a quanti hanno reso possibile questa manifestazione. Anche i più piccoli avranno l'opportunità di conoscere da vicino quelle tute mimetiche che sono simbolo di sicurezza, legalità e pace".