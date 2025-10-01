ou
ULTIME NOTIZIE

Scavalca il cancello dello stadio e cade: muore a Gioiosa Marea

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Scavalca il cancello dello stadio e cade: muore a Gioiosa Marea

Scavalca il cancello dello stadio e cade: muore a Gioiosa Marea

CronacaMessina

Tragedia oggi pomeriggio a Gioiosa Marea, dove un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è morto dopo una caduta mentre tentava di scavalcare il cancello dello stadio comunale, rimasto chiuso. Il 62enne, membro dello staff tecnico della squadra locale, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Sul posto i soccorsi e i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La Procura di Patti ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Messina per gli accertamenti medico-legali e il sequestro dell'impianto sportivo.

Potrebbero Interessarti