Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: l'Avola blocca il Modica (0 a 0) nell'andata degli ottavi

Finisce a reti inviolate la gara di andata degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza, tutto è rimandato alla gara di ritorno, a Modica, il 15 ottobre. Per i rossoblù di Raciti un pò di delusione per le occasioni sprecate ma, soprattutto, per tre episodi che suscitano una certa perplessità. I tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta - ma, anche gli addetti ai lavori - sostengono che al Modica mancano due calci di rigore, mentre un gol di Savasta è stato annullato per un fuorigioco che pochissimi hanno visto. Al netto delle recriminazioni, comunque, il risultato lascia aperta la qualificazione che si deciderà nella gara in programma al "Vincenzo Barone" di Modica. Chiusa la parentesi di Coppa, è tempo di pensare alla gara della quarta giornata, domenica, al Barone, con il Rosmarino. I rossoblù hanno voglia di riscattarsi e di rispondere a qualche critica per l'inizio altalenante del torneo.