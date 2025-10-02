ou
A Modica una masterclass con Alessandro Alcántara, star del make-up internazionale

SpettacoloRagusa

Modica accoglie un evento straordinario nel panorama beauty: nei giorni 8 e 9 ottobre 2025, l’Hotel Torre del Sud ospiterà una masterclass di trucco professionale condotta da uno dei nomi più prestigiosi del make-up internazionale, il brasiliano Alessandro Alcántara.
In occasione della sua visita, Alcántara sarà ufficialmente ricevuto dal Sindaco di Modica, a testimonianza del valore culturale e professionale dell’iniziativa, che porta nel cuore della Sicilia un’eccellenza del settore beauty a livello globale. L’evento è ideato e organizzato da Gianpiero Puma, make-up artist e formatore tra i più affermati nel Sud Italia. Punto di riferimento per centinaia di professionisti e giovani talenti, Puma ha costruito nel tempo un percorso solido e riconosciuto che unisce arte, tecnica e formazione nel campo del trucco professionale. Con il suo studio e la sua accademia, ha contribuito alla crescita della cultura del make-up nel territorio, mantenendo uno sguardo sempre aggiornato sulle tendenze internazionali.
La masterclass – già sold out – rappresenta un appuntamento riservato a professionisti e operatori del settore e si articola in due giornate di alta formazione, approfondimento tecnico e confronto diretto con un maestro del make-up contemporaneo.
Durante l’evento interverranno anche:
• Toni Pellegrino, hairstylist di fama nazionale, noto per la sua partecipazione alla Milano Fashion Week e per il suo impegno nella valorizzazione della bellezza mediterranea.
• Damn Tee (Christian Filippi), influencer, beauty creator e fondatore del brand Extralandia, una linea make-up 100% vegana e cruelty free che ha conquistato il pubblico giovane e attento alla sostenibilità.

