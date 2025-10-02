ou
ULTIME NOTIZIE

Smantellata piazza di spaccio a San Giuliano: 3 arresti a Trapani

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Maltempo oggi sull'Italia, piogge e temporali: è allerta

Maltempo oggi sull'Italia, piogge e temporali: è allerta

Fatti&Notizie

Ancora maltempo oggi, giovedì 2 ottobre, sull'Italia. Si prevede pioggia, temporali e venti da forti a burrasca. Secondo il bollettino della Protezione civile sono diverse le regioni a rischio.
Le previsioni
Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese.
Le regioni a rischio
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi - per rischio idraulico, temporali e idrogeologico - allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La Protezione civile della regione Campania ha inoltre emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste fino alle 20 di domani, venerdì 3 ottobre.

Potrebbero Interessarti