La Finanza sequestra 400 articoli contraffatti al mercato di Gela

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un'attività orientata al contrasto della commercializzazione di capi di abbigliamento di noti brand contraffatti e/o pericolosi per la salute, sequestrando centinaia di articoli non conformi ai requisiti prescritti dalle normative vigenti.

In occasione del mercato settimanale di Gela, le Fiamme Gialle, hanno controllato diversi venditori ambulanti presenti sulle strade cittadine. Nel corso delle ispezioni sono stati sequestrati oltre 400 capi di abbigliamento riportanti marchi industriali contraffatti di noti brand. Il responsabile è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione per la vendita di merce con marchio contraffatto e ricettazione.